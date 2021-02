Torino, focolaio Covid: a rischio il match con il Sassuolo?

"In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli". Questo il comunicato della società granata dopo i casi di positività in squadra. Il Torino, due giorni fa, ha ufficializzato un terzo caso Covid-19 di un proprio calciatore, dopo i due già emersi mercoledì scorso: Karol Linetty. A questo punto potrebbe essere a rischio il match di venerdì sera contro il Sassuolo.