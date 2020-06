Torino, il fratello di Milinkovic sta per tornare dal prestito allo Standard Liegi

Vanja Milinkovic Savic, fratello minore di Sergej, tornerà al Torino nelle prossime ore dopo il prestito in Belgio. Lo Standard Liegi ha deciso di non prolungare il prestito del portiere serbo che quindi tornerà in Italia. Il campionato belga, proprio come quello francese e olandese, ha deciso di non ripartire per questo il club non eserciterà l’opzione di riscatto su Vanja Milinkovic che tornerà in Piemonte il 1º luglio, un giorno dopo il match tra la sua squadra e la Lazio di suo fratello Sergej. Per il portiere si prospetta una possibile cessione nella sessione estiva di calciomercato perché tra i pali granata verrà confermato con molta probabilità Sirigu.

Berisha, i saluti del Fortuna Dusseldorf: "Grazie Valon" - FOTO

Lazio, il Torino è la vittima preferita di Immobile: il dato

TORNA ALLA HOME PAGE