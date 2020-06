Berisha, i saluti del Fortuna Dusseldorf: "Grazie Valon" - FOTO

Sfortunata l’avventura di Valon Berisha in Bundesliga. Il calciatore, arrivato a gennaio in prestito dalla Lazio, ha concluso la sua stagione non riuscendo purtroppo ad evitare la retrocessione del Fortuna Dusseldorf . Il centrocampista perciò tornerà nella Capitale in attesa di capire quale sarà il suo futuro per la prossima stagione. Intanto il club tedesco ha voluto ringraziarlo tramite un post sui social: "Grazie Valon".

Aic, Tommasi si dimette: non è più il presidente dell'Assocalciatori

Lazio, martedì la trasferta in casa del Torino: il calendario completo

TORNA ALLA HOME