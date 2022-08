Torino, Juric abbraccia Schuurs: può esordire contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino ha chiuso per il tanto atteso centrale di difesa. Dopo l'addio di Bremer e lo sfogo di Juric, il club granata ha accelerato i tempi sul mercato regalando al tecnico croato Perr Schuurs. Il classe 1999 in arrivo dall'Ajax è atterrato questa mattina in città per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto. Nelle casse del club olandese andranno 9 milioni più 3,5 di bonus e il 15% sull'eventuale rivendita del giocatore. Schuurs si aggregherà subito al gruppo e sarà a disposizione per il match di sabato pomeriggio contro la Lazio. Juric lo valuterà in settimana per capire se è pronto a debuttare dal primo minuto o se avrà bisogno di una fase più lunga di ambientamento.