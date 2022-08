Torino-Lazio, Boserman (Sisal): "Ecco le quote del match. Immobile..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'esperto di Sisal, Boserman ha rivelato le quote del match e le possibilità che Immobile trovi la rete...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra poco più di 24 ore sarà il tempo di Torino-Lazio, prima trasferta stagionale per la squadra di Maurizio Sarri che proverà a tornare nella Capitale con altri tre punti in tasca. Sarà una sfida difficile contro un avversario ostico e che, negli ultimi due precedenti, è stato a un passo dal vincere ambo le partite, se non fosse stato per i due gol dell'ex Immobile nei recuperi. Una partita equilibrata , in cui i biancocelesti partono leggermente avvantaggiati come confermano le quote dell'agenzia di scommesse Sisal, rivelate dall'esperto Gianluca Boserman ai microfoni di TMW Radio:

“La vittoria di Sarri al 39% di possibilità, 33% quelle di Juric. Immobile ha segnato in 6 delle ultime sette gare: l’unica dove non è andato a segno è stato lo 0-0 del maggio 2021 dove sbagliò un rigore. Ciro per noi ha il 45% delle chance di andare in gol".