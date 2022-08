Torino-Lazio, Dazn lancia la sfida tra Sanabria e Immobile: "Chi vincerà?"

Una partita nella partita, due bomber a confronto per decidere Torino-Lazio: Sanabria contro Immobile, questa la sfida lanciata da Dazn...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano poche ore e sarà tempo di Torino-Lazio. Alle 18.30 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino le due compagini si daranno battaglia a suon di gol per portare a casa la vittoria. Le armi principali delle due squadre saranno senza dubbio i due centravanti: Tony Sanabria per il Torino, in gol nella sfida contro il Monza, e Ciro Immobile per la Lazio, che ha deciso la prima partita contro il Bologna. Due attaccanti dalle storie diverse, ma dallo stesso inizio, si affronteranno in una partita, nella partita per mostrare chi dei due sarà in grado di essere più decisivo. E' questa la sfida che, tramite i propri social, ha lanciato anche Dazn. La piattaforma streaming ha pubblicato i video delle reti realizzate dai due bomber in occasione della prima giornata di campionato, e ha stuzzicato le idee degli appassionati chiedendo nella didascalia: "Sfida tra bomber in Torino-Lazio. Chi vincerà tra Sanabria e Immobile?". Risposta non scontata, quello che è certo è che, dopo aver segnato 7 gol nelle ultime 7 partite contro il Toro, Ciro non ha alcuna intenzione di fermarsi.