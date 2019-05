Torino - Lazio, i convocati di Mazzarri: torna un titolare

Sono 21 i calciatori convocati dall'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, in vista del match contro la Lazio, partita che chiuderà la Serie A 2018/19 di entrambe le squadre. Nella lista c'è anche Ansaldi, tornato in gruppo soltanto due giorni fa. Manca invece Parigini, che in settimana ha svolto un differenziato. Ecco l'elenco completo.

Portieri - Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori - Ola Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Moretti, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti - Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti - Belotti, Damascan, Iago Falque, Millico, Zaza.

