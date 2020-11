Torino - Lazio, Inzaghi richiama Immobile: lo vuole vicino a lui in panchina

In periodo di Covid, ci sono precise norme da seguire in panchina come l'utilizzo della mascherina e il distanziamento. A pochi minuti dall'inizio di Torino-Lazio, i calciatori biancocelesti stavano prendendo posto in panchina sfruttando anche quella aggiuntiva utile al rispetto de distanziamento. Come riferito dall'inviato a bordo campo di Dazn, Simone Inzaghi ha notato che in panchina c'era qualche posto libero di troppo. Il tecnico ha richiamato Immobile e gli ha chiesto di sedersi vicino a lui.