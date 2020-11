Torino - Lazio, la carica social del club: "Pronti alle grandi emozioni" - FT

È il giorno di Torino-Lazio. Dal 3-1 al Dortmund, passando per il 2-1 al Bologna, fino all'1-1 con il Bruges, la marcia della squadra di Inzaghi non vuole interrompersi nemmeno contro i granata. Serve continuità, quella che stanno dimostrando i biancocelesti nonostante le difficoltà e l'emergenza. Sui social il club suona la carica: "Pronti per grandi emozioni!".

Lazio, con o senza Immobile la differenza è enorme: la statistica

Torino - Lazio, le probabili formazioni: Marusic verso il forfait, esordio dal 1' per Muriqi

Torna alla home page