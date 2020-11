Lazio, con o senza Immobile la differenza è enorme: la statistica

Immobile si rivede in campo a Formello e Inzaghi sorride. Ciro è guarito, può partire per la trasferta di Torino e aiutare la Lazio, probabilmente entrando a partita in corso. Con lui o senza di lui la differenza c'è ed è netta, si percepisce marcatamente grazie ad alcune semplici statistiche. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, con Immobile in campo i biancocelesti hanno vinto 81 partite su 146, il 56%, mentre senza il bomber la percentuale scende al 36% (4/11). Un dato in più per far capire quanto è importante Immobile per questa Lazio.

