Lazio, la Procura Federale a Formello: ieri la terza visita nel giro di 8 giorni

Mai prima d'ora gli agenti federali hanno fatto visita più di una volta a un centro sportivo di una squadra di Serie A nel giro di una settimana. Ieri invece, per la terza volta nel giro di 8 giorni, gli 007 della Procura Federale si sono presentati ai cancelli dell'S.S. Lazio Training Center per effettuare nuovi controlli sui documenti che certificano lo svolgimento del protocollo sanitario (tamponi ecc., ndr), come si evince dalla rassegna stampa di Radiosei. I federali, prima di ieri, avevano fatto visita ai biancocelesti venerdì 23 ottobre e mercoledì 28, mentre la squadra era in trasferta a Bruges.

I CONTROLLI - Gli ispettori si sarebbero presentati a Formello alle 9, senza però trovare Lotito che sarebbe arrivato solo alle 14, verso la fine dell'ispezione. Nessuna anomalia riscontrata da parte dei federali nella visita di ieri, visto che già mercoledì si erano accertati dell'isolamento preventivo deciso dalla società per alcuni giocatori (Armini, Cataldi, Strakosha, Leiva e Luiz Felipe), assenti già da un po' di giorni. La scrupolosità dei capitolini (i tamponi dei calciatori erano negativi, ma in presenza di sintomatologia non chiara o sospetta si è scelto l'isolamento, ndr) sarebbe piaciuta agli agenti. Gli stessi biancocelesti, venerdì hanno svolto nuovamente i test e sono risultati ancora una volta negativi: finalmente possono tornare a disposizione di Inzaghi.

SQUADRA IN BOLLA - Dopo il comunicato emesso ieri, la Lazio sta cercando di capire i nomi dei giocatori positivi al virus e per questo ieri mattina sono stati effettuati altri tamponi. Nel mentre, tutto l'intero gruppo squadra è in quarantena sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico che finirà il 7 novembre: fino a quel momento la Lazio sarà in ritiro a Formello e prepareranno la gara di Champions contro lo Zenit dentro il centro sportivo.