Torino - Lazio, Sarri come Inzaghi: il precedente di due stagioni fa

Maurizio Sarri sarà squalificato anche a Torino, martedì la Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso della Lazio contro la doppia giornata di stop. Dopo Lazio - Cagliari il Comandante si accomoderà in tribuna anche al Grande Torino, riportando la mente dei tifosi biancocelesti indietro di 15 mesi. Il 30 giugno 2020 la Lazio vinse in rimonta in casa dei granata, trascinata da Immobile e Parolo che ribaltarono il gol di Belotti su rigore: celebre fu l'esultanza di Simone Inzaghi in tribuna al secondo gol dei suoi giocatori. Il tecnico allora biancoceleste era stato espulso nella partita precedente (contro la Fiorentina all'Olimpico) e, come Sarri stasera, non andò in panchina a Torino.

TORINO - LAZIO, SARRI CHIEDE PIÙ CORAGGIO

TORINO - LAZIO, LE STATISTICHE DELLA PARTITA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE