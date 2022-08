Torino - Lazio, Vanja: "Partita tosta. Sergej? Mi dice sempre…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Vanja Milinkovic-Savic. Questo il suo intervento: “E' stata una bella partita, tosta per tutte e due le squadre, secondo me abbiamo fatto quel che dovevamo fare. Cosa ci siamo detti io e Sergej? Abbiamo parlato e gli ho detto che doveva stare calmo con l’arbtiro dopo che aveva fischiato. Io mi sentivo sempre titolare e sempre importante, abbiamo lavorato tanto, anche nel ritiro. Andrò avanti così. Secondo me abbiamo fatto quel che dovevamo fare, ci sarà tutta la settimana per migliorare".

A Sky Sport il portiere granata ha poi proseguito: "Ho visto una partita tosta in tutte le zone del campo. La Lazio secondo me è una delle migliori 5 del campionato. Abbiamo sofferto un po' ma secondo me è andata bene. Sono contento di non aver subito gol, fa sempre piacere. Sergej? Non è stato bravo, poteva fare gol. Anzi è stato bravo perché non l'ha fatto. Siamo tutti sereni stasera (scherzando con il fratello biancoceleste accanto a lui, ndr). Facciamo una tabella a casa sui derby in famiglia, purtroppo è in vantaggio lui ma c'è tempo per migliorare". E sulla parata con il tallone spiega: "Istintiva, lì è un attimo".

L'estremo difensore granata ha parlato anche in zona mista: "Devo essere sincero. Sono contento di non aver preso gol. È un punto guadagnato anche perché alla fine abbiamo rischiato un po'. Contro una Lazio così va bene anche 0-0. Sergej ti ha mai detto 'stavolta ti faccio gol'? Me lo dice quasi sempre e io sto facendo di tutto per non farlo succedere. Sulla partita di Buongiorno su Immobile? È forte. Con tutto il rispetto per Immobile, Buongiorno è forte ed è normale che abbia alzato il muro".