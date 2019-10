Torino, ripresa degli allenamenti al Filadelfia: Berenguer torna in gruppo

Il Torino, reduce dal pareggio in casa contro il Cagliari, si avvicina alla sfida con la Lazio, quella che sembra essere a tutti gli effetti decisiva per la permanenza di Mazzarri ed il futuro della squadra. Questa mattina, i granata hanno ripreso gli allenamenti al Filadelfia. Sessione defaticante per i giocatori impegnati nel match di ieri, mentre gli altri elementi a disposizione del tecnico hanno svolto un lavoro tecnico. Alejandro Berenguer, riporta il sito ufficiale del club, si è allenato regolarmente in gruppo. Programmata per domani la sessione di rifinitura, a cui farà seguito, per i calciatori convocati per la trasferta, la partenza verso la Capitale.

LE PROBABILI DI LAZIO-TORINO

LAZIO-TORINO, BIGLIETTI DISPONIBILI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME