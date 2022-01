Torino, un nuovo calciatore è positivo al Covid-19: l'atleta è vaccinato

Nuovo positivo in casa Torino. Come ha fatto sapere il club un giocatore è risultato positivo al Covid dopo aver effettuato un tampone molecolare. L'identità del ragazzo non è stata rivelata per questioni di privicy. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Torino FC comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore - vaccinato - è risultato positivo al COVID-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento domiciliare".