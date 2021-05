Tottenham, chi sarà il prossimo allenatore? I bookmakers puntano su Inzaghi - FOTO

Quale futuro per mister Inzaghi? Questa è una delle domande più calde che circola negli ultimi mesi nell'ambiente Lazio. Il tecnico biancoceleste, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha ancora firmato il rinnovo tenendo tutti i tifosi sulle spine. La firma fino al 2024 sembrava a un passo ma, da qualche tempo, non arrivano novità sulla situazione del mister. Intanto, in Inghilterra, c'è chi accosta l'allenatore della Lazio al Tottenham. La nota società di scommesse inglese Sky Bet ha reso note le quote su chi sarà il prossimo tecnico degli Spurs. Tra i vari nomi, il più caldo è quello di Inzaghi (paga quattro volte la posta) che, secondo i bookmakers, sarebbe il favorito a sostituire Ryan Mason, chiamato al comando dopo l'esonero di Mourinho.