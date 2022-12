Totti, il tiro colpisce in pieno la moglie di Del Piero. Il commento di Sonia Amoruso - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

In attesa della finale del Mondiale tra Argentina e Francia che si disputerà domenica alle ore 16.00 in campo, in Qatar, sono scese alcune vecchie conoscenze di varie Nazionali tra cui anche Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Durante la gara di Fifa Legends Cup tuttavia è accaduto anche un piccolo imprevisto che ha come protagonisti proprio l'ex capitano della Roma e la moglie di Del Piero Sonia Amoruso... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

