Totti perde contro la Lazio nel torneo di calciotto. E Nainggolan era sugli spalti...

Una giornata sfortunata, quella vissuta ieri da Totti. Infatti la sua squadra (Totti Sporting Club C8), è caduta contro la Lazio nel torneo di calciotto, per 3 a 0. L'ex capitano della Roma ha perso dunque un "derby", e con un risultato netto. A seguire la partita sugli spalti, anche il suo ex compagno e amico Nainggolan. Altro "rivale" del club capitolino. Dopo la sonora sconfitta, i due ne hanno approfittato per cenare insieme. Di cosa avranno parlato? Sicuramente non della gara appena disputata. E il ninja affronterà proprio la Lazio, in Serie A, nella prossima giornata di campionato.