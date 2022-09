Tragedia Liverani, l’appello di Fabio per la moglie scomparsa - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La drammatica notizia della prematura scomparsa della moglie di Fabio Liverani ha scosso il mondo del calcio. La sua dolce Federica ci ha lasciati prematuramente. L'allenatore del Cagliari, nonché ex centrocampista della Lazio, ha lanciato tramite il suo profilo Instagram per un progetto in memoria della moglie. Questo il suo messaggio.

"Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento. Saluteremo Federica Giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma. Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante. Per chi lo desiderasse, vi chiediamo di effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica.

Emiliano Frangipane

IT88F3608105138269349369480

Causale: Per IFO Medicina Oncologica in memoria di Federica Frangipane

IFO è una organizzazione che sin dal 1939 promuove processi di accoglienza e umanizzazione delle cure anche grazie al “percorso oncologico” avviato negli ambulatori di oncologia medica: la missione è ridisegnare l’organizzazione attorno alle esigenze del paziente e dei suoi familiari, partendo dall’informazione fino all’accoglienza, all’orientamento e alla dimissione.

https://www.ifo.it/attivita-cliniche/medicina-oncologica/"