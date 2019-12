Trevisani: "La Lazio non può reggere i ritmi scudetto. Meglio un miracolo del Celtic"

Esce fuori dagli schemi Riccardo Trevisani, che non condivide le ambizioni scudetto affibbiate alla Lazio secondo diversi addetti ai lavori. Per l'opinionista di Sky Sport sarebbe meglio continuare il cammino europeo, i biancocelesti non possono competere con Juventus e Inter: “Uscire dall'Europa non è mai un bene, resta un fallimento. Poi non credo che la Lazio abbia i mezzi per reggere i ritmi incredibili di Juventus e Inter nella lotta scudetto. Parliamo di un rendimento che potrebbe portarle fino a 95-97 punti a fine stagione. Quindi sarebbe meglio passare il turno, speriamo che il Celtic faccia il miracolo come è successo nel girone dell'Atalanta in Champions League”.