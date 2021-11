Trofeo Maestrelli, ecco i vincitori per la stagione 2020/21

Sono stati svelati i vincitori del Trofeo Maestrelli per la stagione sportiva 2020/21. Il premio, che prende il nome dello storico tecnico della Lazio Tommaso Maestrelli, viene assegnato ai migliori allenatori della stagione in base a quanto fatto con le rispettive squadre. Quest'anno a Montecatini Terme, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione della XXXVI edizione, la commissione ha scelto i tre migliori allenatori italiani della scorsa annata. Si è trattato, come si legge nella rassegna stampa di Radiosei, di Alberico Evani (vice allenatore dell'Italia campione ad Euro 2020), Vincenzo Italiano (allenatore della Fiorentina, l'anno scorso allo Spezia) e Antonino Buscè (allenatore dell'Empoli Primavera, con cui ha vinto il campionato Primavera).