Tudor, l'hai fatto di nuovo: come alla Lazio, rivoluzione in vista per la Juve

Tudor e la rivoluzione, una persona e un concetto che sono legati indissolubilmente da un filo invisibile. Chi chiama il tecnico croato, deve mettere in conto che le sue idee necessitano schemi precisi e delle rivoluzioni che non permettono di guardare in faccia a nessuno. Come già aveva fatto alla Lazio, Tudor sembra voler fare lo stesso alla Juventus: rivoluzionare la rosa e cambiare i piani della società, rispedendo al mittente giocatori che sembravano poter rappresentare il futuro del club bianconero come Kolo Muani e Conceicao.

Infatti, come riporta il quotidiano La Stampa, i due calciatori sembrano esser destinati a rientrare rispettivamente e Parigi e Oporto. I due calciatori vorrebbero restare alla Continassa, ma non sembra possano trovare il giusto spazio nelle gerarchie di Tudor.

