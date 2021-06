Turchia - Italia, Immobile: "Sarà strano rivedere i tifosi allo stadio"

Alla vigilia di Turchia - Italia che inaugurerà Euro 2020, Ciro Immobile ha raccontato le sue sensazioni durante la trasmissione Sogno Azzurro in onda su Rai 1: "La partita di domani ci farà anche un po' strano. Ci saranno 20.000 persone allo stadio, non sono poche. Poi dopo un anno in cui ti eri abituato a giocare nel silenzio. Se si sente? Si sente la differenza". L'attaccante della Lazio ha poi ricordato anche le emozioni vissute durante il Mondiale del 2006 vissuto da spettatore: "Del Mondiale 2006 più che la finale mi ricordo il passaggio di Gilardino a Del Piero. Quasi tutte le partite abbiamo fatto i caroselli. A Napoli siamo i maestri del carosello".