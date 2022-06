Tutti pazzi per Ibiza: l'estate dei calciatori è nel paradiso delle Baleari

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A pochi giorni dall’inizio dei ritiri pre campionato, i calciatori si godono gli ultimi spiragli delle vacanze. Tutti al mare, tutti nell’ormai ovvia Ibiza. Come riporta Radiosei nella sua rassegna, Messi è arrivato con un volo privato dove ad aspettarlo c’era una mega villa pronta per lui, per la moglie, Fabregas, Messi e Suarez. Romagnoli ha salutato l’isola solo pochi giorni fa, al suo posto è arrivato Dries Mertens, mentre oggi è programmato l’arrivo di Scamacca, seguito da Pjanic e Pereyra. Nell’ “album Panini di Ibiza” c’è anche Vlahovic, Spinazzola, Luis Alberto, Reina, El Shaarawy, Daniel Maldini, Pinamonti, Vicario e Mirante e ovviamente l’ormai fisso Marco Borriello che si è divertito in una partita a padel con Paredes e Lo Celso. Nell’isola del mare e della movida ci sono davvero tutti: Curtois, Bellingham, Adeyemi e Luca Zidane che aspetta lì il compleanno di papà Zinedine.