Ucraina, il CEO dello Shakhtar alla FIFA: "Togliete la Russia, c'è un precedente"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si avvicina il prossimo Congresso FIFA. Il 31 marzo a Doha si riuniranno gli stati generali del calcio mondiale. Molto probabilmente si parlerà del futuro della Russia. Il CEO dello Shakhtar Donesk, Serhiy Palkin, parlando alla Reuters ha proposto: "Togliete la Russia da FIFA e UEFA. Negli anni '70 il Sudafrica venne espulsa dalla FIFA, la stessa cosa dovrebbe avvenire con la Russia per la politica di genocidio degli ucraini e questa sanguinosa guerra. Lo sport è sempre stato usato dalla Russia come strumento di propaganda per la loro ideologia. E l'unico modo per sconfiggerli è unire le nostre forze, anche isolandoli da questo punto di vista".