Ucraina, stop al campionato: De Zerbi e lo staff bloccati in hotel

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha sconvolto anche il mondo dello sport. Oltre alla sospensione del campionato ucraino, arriva un'altra notizia dall'Est Europa che riguarda Roberto De Zerbi. L'allenatore italiano dello Shakhtar Donetsk è rimasto chiuso in hotel assieme ai suoi collaboratori per via del conflitto iniziato questa notte. Il club arancionero sarebbe dovuto scendere in campo questo sabato, sul campo del Metalist di Kharkiv, la cui sede si trova nella regione del Donbass, luogo dove ha avuto inizio l’invasione di Putin. Il match è stato ovviamente rinviato, e lo Shakhtar rimarrà chiuso in hotel. In tutto questo gli aeroporti sono stati chiusi e per De Zerbi è impossibile rientrare in Italia. Il tecnico ex Sassuolo assieme ad otto componenti del suo staff tecnico è dunque chiuso in hotel, in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda.