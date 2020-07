Udinese, Gotti: "Calendario complicato, recuperiamo le energie per la Lazio"

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta contro la Sampdoria, l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha analizzato la sfida odierna, per poi soffermarsi sulla prossima partita, quella contro la Lazio: "Ho visto i miei un pochino stanchi, diversi giocatori hanno pagato la fatica delle tante partite una di seguito all'altra, poi faccio i complimenti alla Samp, hanno segnato dei bei gol. Tocco di mano di Bram? Io non l'ho visto. Abbiamo giocato una partita sotto i nostri standard, eravamo imprecisi e facevamo girare la palla troppo lentamente. Quando abbiamo subito i gol del pareggio blucerchiato saremmo potuti essere più bravi, poi la gara si è messa su un binario equilibrato. In virtù di un calendario che ci ricorda che affronteremo squadre importanti, la cosa più importante ora è recuperare le energie per la Lazio".

