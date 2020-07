Udinese, Gotti: "Punto che aiuta la classifica ma avremmo meritato di più"

Un punto importantissimo quello maturato questa sera dall'Udinese che ha pareggiato 0-0 contro la Lazio rischiando nel finale anche di vincere con un tiro di De Paul che non è entrato in porta solo grazie al palo. Questa l'analisi di mister Gotti in conferenza stampa.

“La classifica finora non ha premiato questa squadra, abbiamo perso tanti punti in finale di partita, ma per quello che ha espresso in campo anche prima del Covid, avrebbe meritato tanto di più, anche oggi con un pizzico di precisione in più e per le occasioni avute potevamo portarci a casa due punti in più, ma teniamoci questo punto che aiuta molto la classifica. Stasera la squadra ha provato a fare tutto quello che doveva e poteva fare. Ora dobbiamo guardare avanti alle prossime cinque partite”.

