Udinese, il ds Marino: "Ripartenza della Serie A entusiasmante"

Primo test anche per l’Udinese in vista della ripresa della Serie A. Nella giornata di ieri, infatti, i friulani hanno sfidato in amichevole il Brescia vincendo per 2-0 con le reti di Teodorczyk e Samir. Queste le parole del ds Marino ai canali ufficiali del club in merito alla ripresa del campionato: “La ripartenza è importante ed entusiasmante. È una presa di contatto con la realtà del campionato e con una squadra di Serie A che ci aiuterà a crescere.

L’Udinese ha vissuto questo periodo credo come tutti nell’incertezza di riprendere. I primi mesi della pandemia sono stati davvero terribili perché nessuno vedeva una via d’uscita. Poi c’è stata questa grande reazione e ora siamo tutti animati da un grande entusiasmo e dalla voglia che questo campionato si concluda effettivamente. E a tal proposito ringraziamo il Brescia, il presidente Cellino e la squadra che sono venuti a farci visita percorrendo dei chilometri. Poi ricordiamo che è una città che è stata martoriata dalla pandemia a cui siamo molto vicini”.

