Udinese, iniziano i lavori verso la Lazio: il report del club

L'Udinese ha ripreso nella giornata odierna gli allenamenti dopo il pareggio casalingo con il Genoa. Sul sito ufficiale del club bianconero il report del primo giorno di preparazione verso la sfida all'Olimpico con la Lazio: "Ripresa questa mattina la preparazione della squadra in vista del match di giovedì contro la Lazio. Seduta di scarico per i calciatori impiegati ieri dal primo minuto mentre per gli altri elementi lavoro sul campo caratterizzato da esercitazioni tecniche e focus sul possesso. Domani i bianconeri sosterranno una seduta pomeridiana".