Udinese - Lazio, i biancocelesti sfondano il muro casalingo dei friulani

Un successo fondamentale quanto difficile quello della Lazio che espugna la Dacia Arena e continua la sua corsa verso un posto in Champions League. I biancocelesti trovano una vittoria su un campo ostico dove pochissime squadre sono riuscite ad uscire con i 3 punti e parecchie non sono riuscite nemmeno a trovare la via del gol. L'Udinese subisce gol in casa dopo 4 partite con la porta inviolata, seconda migliore striscia d’Europa dopo quella del Chelsea (5). L'ultima rete subita dagli uomini di Gotti risale al 20 gennaio nel match contro l'Atalanta.