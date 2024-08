Udinese - Lazio, la lista dei convocati di mister Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 18.30 è in programma il match tra Udinese e Lazio, valido per la seconda giornata di Serie A. Questa la lista dei convocati di mister Baroni per la gara del Bluenergy Stadium:

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto

Difensori: Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Tavares

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Guendouzi, Cataldi, Castrovilli, Dele-Bashiru

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Dia, Tchaouna, Isaksen