Udinese, Samir: "Lazio? Nelle prossime gare avremmo avversari difficili"

Dopo l'importante vittoria casalinga ai danni del Genoa, Samir ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Udinese Tv. Il difensore bianconero ha analizzato il match di ieri e le prossime partite in programma. Domenica prossima, l'Udinese farà visita alla Lazio allo Stadio Olimpico: "Innanzitutto devo fare i complimenti ai miei compagni perché oggi abbiamo messo in campo tutto ed era importante per noi vincere questa partita. Siamo contentissimi però sappiamo che il nostro percorso è ancora lungo. Abbiamo avversari difficili nelle prossime sfide ma quella di oggi è una vittoria di cui avevamo assolutamente bisogno. Ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima settimana guardando a quello che abbiamo fatto oggi perché già mercoledì abbiamo un'altra partita da affrontare (Fiorentina in Coppa Italia, ndr). È importante per noi non subire gol, dà fiducia a tutta la squadra perché i compagni vedono una difesa solida e sanno che possono fidarsi di noi, anche se è un lavoro a cui partecipa tutta la squadra. Dobbiamo continuare su questa strada e sono sicuro che raggiungeremo posizioni importanti in classifica".