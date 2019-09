Udinese, Tudor: “Per lo scudetto sarà una lotta a tre. Poi c'è la Lazio”

Anche Igor Tudor ha preso il numeretto e fatto la fila dietro a circa un centinaio di addetti ai lavori. Il tecnico dell'Udinese, nella conferenza stampa di oggi, ha ribadito un concetto già ben sviluppato, ovvero che anche la Lazio fa parte delle grandi del nostro campionato. Per affrontare i biancocelesti c'è tempo (la partita d'andata tra Lazio e Udinese è programmata per l'1 dicembre a Roma), ma intanto Tudor sa di dover stare attento alla squadra di Inzaghi: “Per lo scudetto sarà una corsa a tre: Juve Inter e Napoli hanno le rose con più qualità. Poi vengono le altre come Lazio, Roma e Milan. Il campionato è lungo ed è appena iniziato. Ci sono tanti allenatori importanti, sono sicuro che sarà una Serie A bella e interessante”.

CALCIOMERCATO LAZIO, RETROSCENA SU BASTOS

LAZIO, BERISHA RIENTRA OGGI: ECCO PERCHE'

TORNA ALLA HOMEPAGE