Uefa, i migliori calciatori italiani per gol e presenze: c'è anche Inzaghi tra i laziali

È dal 2010 che una squadra di Serie A non alza al cielo la Champions League, ma la tradizione delle italiane nella massima competizione europea è più che positiva. Tra i calciatori nati nello Stivale sono tanti quelli che hanno lasciato il segno nelle competizioni Uefa. Se Maldini è il giocatore ad avere più presenze in Champions (140), Pippo Inzaghi è quello che è andato più volte a segno (50). In queste graduatorie presente anche una buona quota Lazio. Simone Inzaghi infatti è il 6° miglior marcatore italiano in Champions League con 15 gol mentre Nesta è il 4° più presente (101), sebbene la maggior parte delle apparizioni le abbia collezionate con la maglia del Milan. Nella classifica gol di tutte le competizioni Uefa (Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA) figurano anche Vieri e Chiesa rispettivamente all'8° e 10° posto con 27 e 25 marcature messe a segno anche nei loro periodi biancocelesti.