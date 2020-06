Uefa, Uva: "Stadi aperti per le coppe europee? A oggi non è ipotizzabile"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24, il vice presidente Uefa Michele Uva si è espresso in merito alla possibilità che, ad agosto in occasione delle coppe europee, gli stadi vengano aperti al pubblico: "Ad oggi non è ipotizzabile. Viaggiamo sempre monitorando quello che avviene in Europa, ma queste non sono scelte dell'Uefa. Dipende dai governi nazionali, sapete peraltro che in diversi Paesi si sta già giocando con il 10, il 15 o anche il 25 per cento degli spettatori negli stadi. Noi dovevamo mettere al sicuro il sistema calcio e lo abbiamo fatto con grande responsabilità e attenzione al termine di un lavoro complesso. Al riguardo, la scelta di posticipare di un anno gli Europei è stata di grandissima responsabilità e ha dato la possibilità ai campionati nazionali di ripartire. Oggi il percorso è ripreso in circa 40 Paesi, anche se manca la parte meravigliosa del calcio, rappresentata dagli spettatori. Ma bisogna pur ripartire da un punto".

