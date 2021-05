Uefa verso l'abolizione della regola del gol in trasferta: i dettagli

Potrebbero cambiare ancora le regole delle coppe europee. Secondo quanto riportato dal Times infatti pare che Ceferin sia proiettato verso l'abolizione della regola del gol che vale doppio in trasferta. L'annuncio, se il numero uno della Uefa avrà l'appoggio della maggior parte delle federazioni, potrebbe arrivare già durante l'assemblea di venerdì alla vigilia della finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City. La regola in questione è in vigore dal 1965 ed è ritenuta ormai 'obsoleta' da molti.

