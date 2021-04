UFFICIALE - Atalanta-Juventus, niente Olimpico per la finale di Coppa Italia: luogo e data del match

La finale di Coppa Italia 2020/21 non si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, bensì al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Atalanta e Juventus, le due finaliste, si troveranno l'una di fronte l'altra il prossimo 19 maggio alle 20:45. Il match sarà visibile su Rai1. Di seguito le parole di Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A: "Siamo molto soddisfatti della decisione presa oggi dal Consiglio di Lega per la sede della Finale di Coppa Italia . Ringraziamo la Regione Emilia- Romagna e il suo Presidente Stefano Bonaccini che hanno dimostrato, ancora una volta, grande disponibilità e vicinanza verso lo sport e il calcio italiano. Dopo il successo della PS5 SuperCup nello scorso mese di gennaio siamo contenti di tornare in un impianto moderno e funzionale come il Mapei Stadium dove, grazie al supporto e alla collaborazione dell’U.S. Sassuolo, potremo organizzare al meglio questa sfida”