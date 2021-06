UFFICIALE | Cagliari, risolto anticipatamente il contratto di Di Francesco

"Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con Eusebio Di Francesco e i componenti del suo staff Francesco Calzona, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Gianmaria Palumbo per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Il Club augura al Mister e ai suoi collaboratori le migliori soddisfazioni per il continuo della carriera professionale". Con questo comunicato ufficiale il Cagliari ha comunicato di aver concluso il rapporto con il tecnico abruzzese prima del dovuto. Già esonerato questo febbraio, l'allenatore ex Roma aveva un contratto con i rossoblù fino al 2022. Ora Di Francesco è libero di accasarsi a Verona, dove la panchina è libera e i contatti sono frequenti.