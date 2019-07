UFFICIALE - Calciomercato Lazio, saluta Spizzichino: va alla Pro Patria

Operazione in uscita per la Lazio. Nella giornata di oggi la Pro Patria, club di Serie C, ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Giorgio Spizzichino. L’ex Primavera biancoceleste, che Inzaghi fece esordire anche in prima squadra nel maggio 2017 contro il Crotone, aveva giocato l’ultima stagione al Cuneo retrocedendo dopo il play-out con la Lucchese. Il difensore, fuori dai convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore e con un contratto in scadenza nel giugno 2020, era alla ricerca di una nuova sistemazione. Di seguito il comunicato del club lombardo: “Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Giorgio Spizzichino dalla S.S. Lazio. L’esterno destro, classe 1999, ha firmato un contratto che lo legherà alla Pro Patria fino al 30 Giugno 2021. Spizzichino la scorsa stagione ha collezionato 18 presenze in Serie C con la maglia del Cuneo. Il 28 Maggio 2017, non ancora diciottenne, il neo difensore biancoblu ha esordito in Serie A durante il match Crotone – Lazio”.