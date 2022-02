UFFICIALE - Colpo Barcellona: preso Aubameyang

Ennesimo colpo di mercato per il Barcellona in questa sessione invernale. Dopo Ferran Torres e Adama Traoré, il club catalano ha ufficializzato un nuovo acquisto. Pierre-Emerick Aubameyang è un nuovo calciatore blaugrana. L'attaccante nato in Gabon, dopo aver rescisso il proprio contatto con l'Arsenal, entrerà subito a far parte del gruppo di Xavi. La nota ufficiale: "FC Barcelona e Pierre-Emerick Aubameyang hanno raggiunto un accordo per l'arrivo del giocatore nel Club dopo che l'attaccante ha rescisso il suo contratto con l'Arsenal FC. Il gioco firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per concordare la partenza il 30 giugno 2023 e la sua clausola di buy out sarà fissata a 100 milioni di euro".