UFFICIALE - Durmisi è un nuovo giocatore del Leganes

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio piazza la prima ufficialità di giornata: Riza Durmisi è un nuovo giocatore del Leganes. Il terzino danese, dopo l'esperienza al Real Betis, fa ritorno in Spagna dove, questa volta, giocherà in Secunda Division. Questo il comunicato ufficiale del club spagnolo, che acquisisce in prestito il giocatore fino alla scadenza del suo contratto:

"CD Leganés e SS Lazio hanno raggiunto un accordo giovedì per un prestito stagionale del terzino sinistro di 28 anni Riza Durmisi. Il nazionale danese, che ha esperienza nella Liga con il Real Betis, rafforza la posizione di terzino sinistro per la squadra di Imanol Idiakez per l'attuale stagione 2022/23"