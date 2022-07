UFFICIALE - Il Bologna perde un pezzo: Hickey passa al Brentford

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cessione importante per il Bologna che, a pochi giorni dall’inizio della preparazione, saluta Aaron Hickey. Il terzino scozzese è ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford. Dopo un'ottima stagione in maglia rossoblu, il giocatore vola in Premier League. Ai felsinei andranno circa 22 milioni di euro. DI seguito il comunicato: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al Brentford Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Aaron Hickey a titolo definitivo".