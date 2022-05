UFFICIALE - Il Chelsea ha un nuovo proprietario: ecco di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

È iniziata una nuova era in casa Chelsea. A prender il posto di Roman Abramovich, che ha lasciato il suo ruolo come presidente del club londinese dopo lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina, è l'imprenditore statunitense Todd Boehly. A dare l'annuncio ufficiale sono i Blues: "Il Chelsea Football Club è in grado di confermare che nella notte è stato raggiunto un accordo conclusivo e definitivo per la cessione del Club al Todd Boehly/Clearlake Capital consortium. È previsto che la transazione sia completata il prossimo lunedì. A quel punto il Club fornirà ulteriori aggiornamenti“.