UFFICIALE – Il Milan passa a RedBird: i dettagli dell’affare

Il passaggio di consegne del Milan era in programma da diverso tempo e adesso è ufficiale. Il Fondo Elliott ha ceduto la società rossonera a RedBird Capital controllata da Gerry Cardinale. Dunque la proprietà resta americana e secondo quanto previsto dall’accordo Elliott manterrà una partecipazione finanziaria di minoranza nel club, nonché propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. Il cambio effettivo di proprietà avverrà nel corso dell’estate, con il closing previsto entro settembre 2022. L’accordo è stato trovato sulla base di 1,2 miliardi di euro.

L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un comunicato da cui si evince tutta la soddisfazione per l’intesa raggiunta: "RedBird Capital Partners ed Elliott Advisors UK Limited hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di RedBird dell’Associazione Calcio Milan, neo Campione della Serie A". Cardinale ha poi esternato la sua gioia per l'inizio del nuovo percorso: "Onorati di far parte della storia del Milan, entusiasti di poterne scrivere il prossimo capitolo".