UFFICIALE | Lazio Women, Vigliucci arriva in prestito dalla Roma: il comunicato

Mauro Bianchessi sta ricostruendo la Lazio Women. Il girone di ritorno dovrà essere impeccabile se si vorrà mantenere la categoria e il direttore sta mettendo a segno vari colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Catini. Alla lista delle nuove arrivate si aggiunge Chiara Vigliucci, terzino sinistro classe 2001. La giocatrice arriva in prestito secco dalla Roma. Che abbia lo stesso impatto di Pedro? Di seguito il comunicato che ufficializza il trasferimento.

IL COMUNICATO - "È ufficiale un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice Chiara Vigliucci è stata scelta per rinforzare il reparto difensivo di mister Massimiliano Catini. Terzino sinistro classe 2001 proveniente dalla A.S. Roma Women, arriva in biancoceleste in prestito a titolo temporaneo. Si unirà al resto della squadra e inizierà la preparazione in vista del calendario di ritorno della Serie A TIMVision".