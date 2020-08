UFFICIALE, Lichtsteiner lascia il calcio: “Orgoglioso di quanto fatto in carriera”

Era nell'aria da giorni, e alla fine Stephan Lichtsteiner, ex terzino biancoceleste, ha annunciato con un post social il suo ritiro dal calcio. Lo svizzero, 36anni, ha vestito per tre stagioni la maglia della Lazio vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa italiana nel 2009. L'ultima stagione invece, dopo anni di Juve e una parentesi in Inghilterra con l'Arsenal, l'ha disputata all'Ausburg, in Germania. Di seguito, il suo messaggio di addio al calcio giocato: “Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato. Con questo video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme, partendo dal Grasshoppers, poi il Lille, la Lazio, la Juventus, l'Arsenal, per finire con l'Augsburg. E ovviamente i tanti anni con la Nazionale. Quindi grazie mille per tutto. Ogni tanto mi farò sentire. Un abbraccio, vi voglio bene”.

Lazio, la Serie A celebra Luis Alberto: “Il Mago del campionato”

Calciomercato Lazio, Tare stregato da Alpaslan Tahsin: il 16 turco che piace a mezza Europa

TORNA ALLA HOME PAGE