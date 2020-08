UFFICIALE - Malang-Sarr al Chelsea, Pastorello: "Tanto lavoro dietro alle cose migliori" - FT

Il passaggio di Malang-Sarr al Chelsea è cosa fatta. Dopo il post comparso sui canali ufficiali del club inglese, anche l'agente di mercato Federico Pastorello ha confermato sul proprio profilo Instagram la buona riuscita dell'operazione che ha coinvolto il classe '99 ex Nizza: "Pastorello è orgoglioso di confermare il passaggio di Malang-Sarr al Chelsea. Dietro le cose migliori c'è tanto lavoro". Il difensore era stato accostato anche alla Lazio come innesto importante per il reparto arretrato della squadra guidata da Inzaghi.