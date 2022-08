UFFICIALE - Onazi approda in Serie D: il video di presentazione pieno di ricordi

Eddy Onazi approda in Serie D. Il centrocampista nigeriano è un nuovo giocatore della Casertana. L'ex Lazio e Trabzonspor, dopo tanti anni in Turchia, torna in Italia anche se in una serie minore. C'è grande entusiasmo dalle parti di Caserta per quello che è stato definito un grandissimo colpo. La società campana lo ha presentato con un bellissimo video sui social che racchiude tutti i gol in biancoceleste di Onazi. Dal gol della sicurezza al San Paolo che consegnò i preliminari di Champions alla squadra di Pioli, al bolide di San Siro contro l'Inter passando per i quattro gol in Europa League. Di seguito l'annuncio social: "𝙀𝘿𝘿𝙔 𝙊𝙉𝘼𝙕𝙄 𝙀' 𝘿𝙀𝙇𝙇𝘼 𝘾𝘼𝙎𝙀𝙍𝙏𝘼𝙉𝘼 Un grandissimo colpo per Noi: l'ex Lazio da oggi difenderà i colori rossoblu. 76 presenze e 4 gol in serie A, 24 presenze e 3 gol in Europa League, 6 presenze in Champions League. Campione d'Africa con la nazionale della Nigeria, 2 mondiali".