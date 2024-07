UFFICIALE - Pavlovic è un nuovo giocatore del Milan. E con la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pavlovic è un nuovo difensore del Milan. Nel 2019 fu a un passo dalla Lazio, con cui però non riuscì a passare le visite mediche, ma alla terza giornata di Serie A il difensore si ritroverà faccia a faccia con quella che sarebbe potuta essere la sua squadra. Dopo giorni di trattative, le visite mediche e la firma sul contratto, è arrivato il comunicato dell'ufficialità del trasferimento di Strahinja al Milan.

Il comunicato dei rossoneri: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Nato a Šabac (Serbia) il 24 maggio 2001, Strahinja cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2019, e in due stagioni con il Partizan totalizza 57 presenze e 2 gol, conquistando una Coppa di Serbia. Tra il 2020 e il 2022 veste le maglie di Monaco, Bruges e Basilea prima di passare al Salisburgo, con cui colleziona 71 presenze e 6 gol, vincendo una Bundesliga austriaca. Vanta, inoltre, 38 presenze e 4 gol con la Serbia, con cui ha debuttato il 3 settembre 2020. Pavlović indosserà la maglia rossonera numero 31".